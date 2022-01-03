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Танцующие лезгинку в центре Москвы в Новый год разозлили пользователей сети

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Танцующие лезгинку в центре Москвы в Новый год разозлили пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Мужчины и женщины станцевали лезгинку в новогоднюю ночь на Манежной площади в центре столицы. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Исполнение народного кавказского танца в центре Москвы разозлило пользователей сети. Примечательно, что во время самих танцев люди, находившиеся рядом, аплодировали выступающим и с восхищением снимали происходящее на мобильные телефоны, однако в сети разгорелся спор. «Попробуйте так станцевать русский народный танец в Чечне — вам дадут в лицо сразу», «Сам являюсь кавказцем, когда вижу такое — в душе такой стыд. Хочется лишь уйти подальше и не видеть этого», «Снова? Сколько же можно? Где милиция?» — прокомментировали юзеры.

Ранее жительница Москвы заметила рядом с одной из строящихся поликлиник нескольких мигрантов, решивших зарезать барана на Новый год.

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