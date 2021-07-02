Танцы москвичей без масок на Патриарших попали на видео

Танцы москвичей на Патриарших попали на видео. Запись опубликовал очевидец на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как девушки устроили флешмоб без медицинских масок. Они хлопали, стоя на дороге, и повторяли одинаковые движения. На видео также попали сотрудники полиции, которые попросили их освободить дорогу. Правоохранители были в масках.

Пользователи в комментариях возмутились поведением молодых людей, отметив, что коронавирусные ограничения все еще действуют. «И ничего, что мне звонят американские врачи и израильтяне и спрашивают, что у вас творится с ковидом? Все обеспокоены, весь мир, только наши .... !», «Была бы уместна пожарная машина в воспитательных целях», «Мы с друзьями детство и молодость проводили на "патриках", в силу того, что родились неподалеку. Такого не видел даже в Новый год... Новые времена... пьяные правят бал», — отметили горожане.

В конце июня сообщалось, что в ответ на жалобы местных жителей на постоянный ночной шум власти решили ограничить въезд автомобилей на Патриаршие пруды. Туда стали пускать по прописке или в случае, если за человеком закреплено место резидента на парковке. Отмечается, что въезды на Патриаршие пруды перекрыли наряды ДПС. Новое правило распространяется только на машины, а пешеходы все еще могут свободно попасть в указанный район. Позже депутат Пресненского муниципального округа Москвы Виктория Пальгова объяснила, что ограничения на въезд были введены из-за многочисленных жалоб на шум.

С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. Однако летние сезонные кафе не попадают под ограничения до 12 июля.

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