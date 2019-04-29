Танки потеснят москвичей

В столице пройдет вечерняя репетиция парада Победы, в связи с чем движение на центральных улицах города будет перекрыто. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник, 29 апреля, передает ТАСС.

«Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро», — говорится в сообщении. Столичная подземка готова к увеличению пассажиропотока, заверяют специалисты.

В организации подчеркнули, что жителям следует заранее ознакомиться со схемой ограничений, которая доступна на портале мэра Москвы. Перекрытия будут действовать с 17:30 до 20:00.

Ранее 29 апреля стало известно о том, что в первой вечерней репетиции парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будут задействованы колонны военной техники и пеших расчетов. В связи с мероприятиями перекроют улицы Нижние Мневники, Красная Пресня, Садовая-Кудринская и другие. С 21:00 будет перекрыто движение по Тверской. С 22:00 до окончания репетиции ограничат движение на улицах Ильинка, Варварка и Воздвиженка, а также на Большом Москворецком мосту.

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