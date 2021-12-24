Таролог рассказала о самых популярных запросах клиентов

Таролог и астролог Тива Гьоф рассказала о своих клиентах и о том, с какими запросами к ней обращаются чаще всего. Тонкостями своей работы эзотерик поделилась в разговоре с «Мослентой».

«В первую очередь спрашивают о личных отношениях, следом идут финансовые вопросы и здоровье, а потом — тяжелые жизненные ситуации, из которых человек не может найти выхода и подозревает, что его кто-то проклял», — поделилась Гьоф. При этом таролог добавила, что случаи проклятья на практике случаются редко, и чаще всего причина неудач кроется в чем-то другом.

По словам астролога, чаще к ней обращаются женщины, но в последнее время это стали делать и мужчины. Ситуация с клиентами сильного пола при этом складывается непростая. «Такой клиент приходит к тебе, и ты первое время наблюдаешь страшную муку на его лице. Сразу видно: жизнь скрутила человека в бараний рог так, что он даже до тебя дошел», — описала эзотерик поведение клиентов-мужчин. По ее словам, это связано с тем, что они, как правило, не привыкли просить помощи из-за сложившихся культурных норм.

Ранее о своих клиентах рассказала владелица эзотерического магазина в Москве. По ее словам, большинство ее покупателей — молодые и успешные женщины.