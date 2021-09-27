Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Москве с подозрением на COVID-19

Известную российскую телеведущую и актрису Ларису Гузееву госпитализировали в Москве с подозрением на COVID-19. По предварительным данным, у артистки начальное повреждение почек, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Гузеевой стало плохо еще несколько дней назад: у нее поднялась температура до 38 градусов и появились трудности с дыханием. После этого она решила сделать экспресс-тест на коронавирус дома, который оказался положительным.

В медучреждении у ведущей шоу «Давай поженимся!» нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек, что может усложнить течение COVID-19. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, сейчас ожидается результат повторного теста на коронавирус.

Ранее народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус. В медучреждении тест на COVID-19 показал отрицательный результат, а на КТ поражения легких не выявили.