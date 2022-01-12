Сегодня в 13:17
1 мин.

Тело мертвой женщины из Подмосковья обезглавила ее собака

Новости /
Тело мертвой женщины из Подмосковья обезглавила ее собака
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Стали известны подробности смерти жительницы подмосковных Люберец, чей обезглавленный труп был найден на кухне ее квартиры во вторник, 11 января. Тело мертвой женщины обезглавила собака, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что женщина скончалась несколько дней назад по неизвестной на данный момент причине. Проживающая с ней дворняга сначала просто громко лаяла, а потом обезглавила тело хозяйки. Также в помещении были найдены две мертвые кошки.

Ранее на улице Льва Толстого в Люберцах в квартире одного из жилых домов нашли тело женщины без головы. Тело находилось на кухне, а голова — в комнате.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.