Тело мертвой женщины из Подмосковья обезглавила ее собака

Стали известны подробности смерти жительницы подмосковных Люберец, чей обезглавленный труп был найден на кухне ее квартиры во вторник, 11 января. Тело мертвой женщины обезглавила собака, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Уточняется, что женщина скончалась несколько дней назад по неизвестной на данный момент причине. Проживающая с ней дворняга сначала просто громко лаяла, а потом обезглавила тело хозяйки. Также в помещении были найдены две мертвые кошки.

Ранее на улице Льва Толстого в Люберцах в квартире одного из жилых домов нашли тело женщины без головы. Тело находилось на кухне, а голова — в комнате.