Тело утонувшего экс-замминистра юстиции обнаружили в Москве-реке

Водолазы обнаружили тело утонувшего в Москве-реке экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Об этом в субботу, 20 фераля, сообщает ТАСС.

По информации источника, труп 70-летнего мужчины нашли водолазы в Подмосковье.

Ранее, 6 февраля, стал известно о том, что Ялунин пропал без вести в районе подмосковного Одинцово. В региональном главке МЧС предположили, что он мог провалиться под лед.

Позже квадроцикл бывшего заместителя министра юстиции был обнаружен в Москве-реке.