Из-за надвигающихся морозов температуру в московских системах отопления повысили до максимума, +130 градусов. Благодаря этому, удастся сохранить тепло в квартирах даже в сильные холода, сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

«С наступлением морозов коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Постепенная корректировка проходит в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб на основании показателей температурных датчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грядущие выходные и начало рабочей недели в Москве будут холодными. Так, по прогнозам синоптиков, ожидается до 22-24 градусов мороза днем и до 27 градусов ниже нуля ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о неустойчивой морозной погоде. По его словам, в ночь на субботу, 20 февраля, температура может понизиться до минус 30 градусов, а затем повысится до минус 4-5 градусов днем и снова понизится во вторник, 23 февраля.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!