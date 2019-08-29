Теплая осень поможет москвичам с депрессией

Теплая осень, которая ожидается в Москве, поспособствует улучшению психического здоровья жителей города. Об этом агентству «Москва» рассказал главный внештатный специалист — психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

«Осенняя депрессия, думаю, будет встречаться намного меньше, чем обычно. Поэтому мы приветствуем все прогнозы синоптиков в отношении улучшения погоды. Надеюсь, что это будет благополучная осень», — добавил Костюк.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости сообщил, что предстоящая осень будет очень теплой и с дефицитом осадков. Есть вероятность, что климатическая зима наступит на две недели позже.

В среду, 28 августа, сообщалось, что в Москву и Подмосковье пришло бабье лето. По словам специалистов, такой температурный фон ниже многолетней климатической нормы. Это объясняется северной тягой ветров, которая обеспечивает приток прохладного воздуха полярного происхождения.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!