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Тепло в Москве побьет рекорд 133-летней давности

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В середине следующей недели температура в Москве может побить рекорд 133-летней давности. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в столицу продолжит поступать теплый воздух из Атлантики, в результате чего температура в городе будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Так, в четверг, 18 декабря, столбики термометров могут преодолеть отметку в плюс 5,3 градуса, побив таким образом рекорд, установленный еще в 1886 году.

При этом в городе сохранится пасмурная погода с дождями.

Ранее сообщалось, что до утра воскресенья, 15 декабря, в Москве будет действовать «желтый» уровень опасности из-за ожидающихся сильных порывов ветра.

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