В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, погода может быть потенциально опасной до утра воскресенья, 15 декабря. При этом в Московской области аналогичное предупреждение будет действовать на день дольше — до утра понедельника, 16 декабря.

В субботу, 14 декабря, ожидается облачная погода без осадков и до одного градуса тепла, пишет портал «Метеоновости». Отмечается, что столичный регион будет находиться на периферии антициклона.

В ноябре синоптики предсказали по-осеннему теплую погоду в декабре. Сообщалось, что первая декада месяца окажется под влиянием теплых ветров, а зимние морозы придут в столицу ближе к 15-20 декабря.

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