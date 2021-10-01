Тест на деменцию в московском метро вызвал одобрение у россиян

Процедура тестирования на деменцию на станции метро «Маяковская» в Москве вызвала одобрение и удивление у россиян. Фото медпункта, организованного сегодня, 1 октября, в честь Международного дня пожилых людей, опубликовали в районной группе на Facebook.

Автор снимка отметила, что сначала приняла корнер за пункт вакцинации. «Оказалось, тестируют на деменцию "за 15 минут"», — написала женщина.

Пользователи сети оценили подобную идею. Кто-то отметил, что такие корнеры не только помогают горожанам, но и обращают всеобщее внимание на деменцию и информируют граждан о серьезном заболевании. «Отлично, что об этой проблеме стали говорить», — восхитилась одна из подписчиц.

В комментариях нашлись и те, кто заявил, что сходит на проверку в метро. «Те, у кого деменция, больными себя не считают и обследование проходить не пойдут», — высказал противоположную позицию один из юзеров. Другая пользовательница отметила, что целью тестирования является профилактика и раннее выявление недуга на стадии, когда он еще не так заметен.

Ранее во Всемирный день сексуального здоровья для москвичей организовали бесплатное тестирование на венерические заболевания. Кроме того, жителям города предложили консультацию от дерматовенеролога по вопросам профилактики.