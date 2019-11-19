Толкающим скорую подмосковным врачам никто не помог

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как врачи толкают заглохшую машину скорой помощи. Ролик во вторник, 19 ноября, опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На кадрах видно, как двое медиков вместе с водителем толкают автомобиль, перегородивший проезжую часть. При этом мимо проезжают другие машины и идут прохожие.

«Успехи реформы здравоохранения и развития гражданской сознательности», — говорится в описании видео.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Раменское Московской области. Когда именно был снят ролик и находился ли в этот момент в машине скорой пациент, не уточняется.

Ранее в ноябре сообщалось, что сотрудники дорожно-патрульной службы подмосковного города Мытищи помогли быстро доехать до больницы машине скорой помощи, в салоне которой находился задыхающийся младенец. Полицейские перекрыли встречное движение, образовав свободный коридор для проезда врачей.

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