Толпа молодых людей у здания в Москве насторожила россиян

Толпа стоящих у здания на улице Короленко в Москве молодых людей озадачила и насторожила россиян. Одна из жительниц района Сокольники в группе в Facebook спросила у соседей, кем могут быть эти граждане.

«Не первый раз вижу толпу молодых людей около дома по улице Короленко, дом 2, корпус 9. Вот и сегодня выстроилась целая очередь. Никто не в курсе, что за организация располагается в данном доме? Никакой вывески не заметила», — написала она.

В комментариях к публикации юзеры объяснили москвичке, что это волонтеры из местной благотворительной организации и сейчас они часто там стоят. «Вчера им выдавали форму, чтобы они могли ходить к сидящим дома пенсионерам и приносить по их просьбе продукты и лекарства», — пояснила одна из подписчиц сообщества. Другие юзеры подметили, что также по этому адресу располагается клубное помещение, которое до пандемии сдавали в аренду. Контингент посетителей пугал местных жителей, так как там систематически происходили пьянства и разбои.

Ранее непривычная деталь на дореволюционной фотографии Москвы озадачила пользователей сети.