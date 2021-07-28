Торговые сети в Москве вакцинировали более 60 процентов сотрудников
В Москве торговые сети к концу июля вакцинировали более 60 процентов сотрудников. Об этом сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.
«Хочу отметить помощь федеральных и региональных властей: темпы возрастают с каждым днем», — сказал он. По словам Караваева, порог в 60 процентов — усредненный показатель по продовольственным и непродовольственным сетям.
В целом, если исходить из официальной статистики, в сфере торговли Москвы обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 миллиона человек, в Московской области — еще более 200 тысяч, отметил собеседник агентства.
Он заверил, что каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. «Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками», — сказал Караваев.
Ранее торговые сети в Москве заявили о готовности отстранять от работы непривитых без уважительных причин сотрудников. Об этом сообщили представители сразу нескольких крупных компаний.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!