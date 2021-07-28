Торговые сети в Москве вакцинировали более 60 процентов сотрудников

В Москве торговые сети к концу июля вакцинировали более 60 процентов сотрудников. Об этом сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

«Хочу отметить помощь федеральных и региональных властей: темпы возрастают с каждым днем», — сказал он. По словам Караваева, порог в 60 процентов — усредненный показатель по продовольственным и непродовольственным сетям.

В целом, если исходить из официальной статистики, в сфере торговли Москвы обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 миллиона человек, в Московской области — еще более 200 тысяч, отметил собеседник агентства.