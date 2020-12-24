Трактор врезался в электробус в центре Москвы

В центре Москвы, на площади Киевского вокзала, трактор врезался в электробус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о снегоуборочной технике, вышедшей на улицы столицы из-за снегопада.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет. Кроме того, не уточняется, находились ли в электробусе пассажиры.

В ноябре на шоссе Энтузиастов произошло столкновение машины скорой помощи и трактора. Пострадал один человек. По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о фельдшере.

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