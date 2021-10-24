Трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу за миллион рублей

Хозяйка трамвая-трактира «Аннушка» Марине Мхитарян опубликовала объявление во «ВКонтакте» о продаже легендарного московского трамвая.

«Аннушка» курсировала вокруг Чистых прудов с 1989 по 2020 год. За 30 лет своей работы трамвай превратился из чайной в полноценный ресторан с европейской кухней. До последнего времени в нем проводили экскурсии, корпоративы и дискотеки с караоке. Однако во время пандемии коронавируса трамвай ходить перестал, после чего владельцы приняли решение о его продаже. Раритетный вагон чешского производства готовы отдать за 1,2 миллиона рублей.

Многие москвичи расстроились, что теперь не смогут покататься на знаменитом трамвае и попробовать местную еду. «"Аннушка" больше не работает? Так и не успели там прокатиться, покушать», «А мне удалось на нем покататься, и не раз. В 90-ые годы было там кафе, очень весело проводили время», «Очень жаль, хороший трамвайчик был, и только вчера думал о том, что с удовольствием проехался бы на нем еще раз», — написали юзеры.

Ранее в октябре москвичка опубликовала в сети архивное фото исчезнувшей трамвайной линии на проспекте Мира в Москве. Пользователи Facebook рассказали, как пользовались этими трамваями много лет назад, и оценили, насколько это было удобно.