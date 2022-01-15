Тренер по фигурному катанию посоветовала не забывать о заточке коньков

Тренер по фигурному катанию Ольга Чернышева в беседе с «Мослентой» рассказала о выборе экипировки и посоветовала не забывать о своевременной заточке коньков.

«Выбор экипировки зависит от цели, — подчеркнула Чернышева. — Есть разница между тем человеком, которому просто нравится иногда кататься на коньках, и тем, кто планирует заниматься серьезным спортом». Тренер отметила, что экипировка для массовых катаний дешевле. Спортивная же имеет улучшенное качество, поэтому ее стоимость сравнительно высока. «Если вы занимаетесь спортом, на экипировке нельзя экономить!» — отметила собеседница «Мосленты».

Частота заточки коньков, продолжила Чернышева, зависит от частоты использования. «Если вы покупаете новые, не подержанные коньки, лезвия обычно имеют заводскую заточку. При занятиях два-три раза в неделю ее хватает на месяц. Далее, если вы занимаетесь с той же регулярностью, коньки стоит точить раз в три месяца», — пояснила она.

Любителям, катающимся только по выходным в зимнее время, по словам тренера, можно точить коньки один раз в год — перед началом сезона. «В любом случае, чтобы понять, пора ли точить коньки, посмотрите на лезвия. Если ребра закруглились — значит, пора», — заключила она.

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