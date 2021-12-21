Трое чеченцев спасли москвичку от нападения на улице

Трое уроженцев Чечни — Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов — спасли 39-летнюю москвичку Евгению Журавлеву от нападения мигранта на улице. Об инциденте рассказало РИА Новости.

Уроженец Таджикистана Михаил Гарибшоев поссорился с прохожим у станции метро «Крылатское» и принялся его избивать. В конфликт вмешалась Журавлева, сделав замечание агрессору. В ответ Гарибшоев ударил женщину. Она упала, сломала руку и получила сотрясение мозга.

Дальнейшую потасовку остановили чеченцы. Они же затем сдали Гарибшоева полиции.

Пострадавшую госпитализировали, приезжий скрылся до приезда медиков и сотрудников правоохранительных органов. Позднее его задержали и предъявили обвинения по части 2 статьи 123 УК России («Хулиганство»). Гарибшоев пробудет в СИЗО до 18 января 2022 года, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее жительница Москвы написала в соцсетях пост о том, как уроженец Кавказа помог ей освободить застрявший на улице автомобиль.