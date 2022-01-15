Туалетная кабинка с детской горкой в Москве рассмешила россиян

Туалетная кабинка с детской горкой, обнаруженная на востоке Москвы, озадачила и рассмешила россиян. Фото загадочного объекта появилось в группе ВКонтакте «Интересная Москва».

На опубликованном фото детская горка установлена прямо у туалетной кабинки. В источнике сообщается, что инсталляция появилась в районе Гольяново на Алтайской улице.

В комментариях обратили внимание на закрепленную табличку на кабинке с надписью «Эверст». «Интересно, кто-нибудь успел покорить Эверест?» — пошутили пользователи.

Юзеры также с юмором написали, что объект можно назвать «карьерной лестницей», а кто-то даже сравнил это с горкой в бассейне.

Нашлись и те, кто предположил, что это временная конструкция. И чтобы не класть горку на землю в снег, рабочие решили прислонить ее к кабинке. «Понятно же, что штыри, которые видны в нижней части горки, должны в землю закапываться», — объяснил одни из участников сообщества.

Ранее опасная детская горка в Москве попала на видео и поразила россиян.