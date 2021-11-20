У бывшего прокурора из Подмосковья конфискуют имущество на 750 миллионов рублей

У бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова конфискуют имущество общей стоимостью 750 миллионов рублей. В Симоновском районном суде Москвы проходят слушания по иску Генпрокуратуры, сообщил «Коммерсантъ». Мужчину обвиняют в получении крупных взяток.

Уточняется, что Томбулов, возглавляя группировку из 12 человек, получал взятки в виде земельных участков, в том числе за отказ от уголовного преследования обвиняемых. Его подельники похищали во время проверок имущество и товары предпринимателей, а также участвовали в незаконном обороте оружия. Только стоимость часов, найденных у Томбулова при обыске, составляет более четырех миллионов рублей, что приблизительно равно половине официального дохода ответчика за долгие годы службы.

Правоохранители хотят конфисковать у бывшего прокурора, его родственников и доверенных лиц активы. В основном этом земельные участки, которые оценили в 750 миллионов рублей.

Ранее высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС Андрея Мищенко и Виктора Самарина заключили под домашний арест по подозрению в получении взяток. Уже возбуждено два уголовных дела в отношении подозреваемых.