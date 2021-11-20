Высокопоставленных сотрудников МЧС заключили под домашний арест

Высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС Андрея Мищенко и Виктора Самарина заключили под домашний арест по подозрению в получении взяток. Два уголовных дела связаны между собой, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Уточняется, что в отношении Самарина в качестве меры пресечения избран домашний арест до 18 января 2022 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Мужчине грозит шесть лет тюрьмы вместе с выплатой крупного штрафа.

Ранее в пятницу, 19 ноября, стало известно, что первый заместитель главы ГУ МЧС Москвы Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления Виктор Самарин установили расценки на получение паспортов безопасности для коммерческих организаций. Мищенко – 70 тысяч рублей, Самарин – 50.