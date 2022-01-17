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У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких

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У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

У 85-летнего актера Леонида Куравлева, находящегося в тяжелом состоянии в столичной больнице, началось обширное поражение легких. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

По данным источника, площадь поражения легких артиста за неделю выросла с пяти-десяти процентов до 25-35 процентов.

При этом организм актера продолжает бороться с болезнью, он продолжает дышать сам, без помощи ИВЛ. Сейчас сознание Куравлева находится на уровне поверхностного оглушения, что характеризуется сонливостью и затрудненным восприятием окружающей реальности. Врачи оказывают народному артисту необходимую помощь и лечение.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлев попал в реанимацию в Коммунарке с пневмонией.

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