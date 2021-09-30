У московского пенсионера похитили картину Саврасова

Пенсионер из Новой Москвы обратился в полицию с заявлением о краже произведений искусства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У 63-летнего жителя поселения Ватутинки неизвестные похитили картину художника Алексея Саврасова и икону Николая Чудотворца XVII века. Полиция приступила к поискам злоумышленников. Проводится проверка. Точная сумма ущерба на данный момент устанавливается.

Ранее москвич отдал мошенникам почти семь миллионов рублей за старинную икону. Как выяснилось позже, она была украдена.