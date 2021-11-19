У московского таксиста в машине обнаружили огнестрельное оружие. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным источника, на Большой Лубянке между водителем такси и пассажиром произошел конфликт. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что разногласие между гражданами разрешено. В ходе досмотра такси правоохранители обнаружили и изъяли пистолет. Экспертиза установила, что оружие было подпольно переделано в огнестрельное.

Полицейские задержали 32-летнего водителя такси. Мужчина находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка обвинила таксиста в сексуальных домогательствах и показе порно.