У московской пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей

В одном из московских магазинов неизвестный похитил у пенсионерки сумку с 10 миллионами рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел 31 декабря в Новой Москве. Отмечается, что преступник вытащил сумку из продуктовой тележки женщины, после чего скрылся.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в декабре сообщалось, что на севере Москвы двое неизвестных избили безработного жителя столицы и отобрали у него сумку почти с 10 миллионами рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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