У москвича украли часы за сотни тысяч рублей

У жителя Москвы украли наручные часы Rolex за сотни тысяч рублей, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по Мещанскому району.

Молодой человек обнаружил пропажу швейцарских часов в ноябре 2021 года, но в полицию обратился лишь сейчас. По его словам, стоимость украденного аксессуара составляет 520 тысяч рублей. Он написал заявление, полиция ищет подозреваемого.

Ранее дорогие часы украли у чиновника из аппарата правительства Саудовской Аравии. Стоимость часов марки Omega — 218 тысяч рублей. Кроме этого, из номера пропали пять тысяч рублей.