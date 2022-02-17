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У москвича украли часы за сотни тысяч рублей

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У москвича украли часы за сотни тысяч рублей
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

У жителя Москвы украли наручные часы Rolex за сотни тысяч рублей, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по Мещанскому району.

Молодой человек обнаружил пропажу швейцарских часов в ноябре 2021 года, но в полицию обратился лишь сейчас. По его словам, стоимость украденного аксессуара составляет 520 тысяч рублей. Он написал заявление, полиция ищет подозреваемого.

Ранее дорогие часы украли у чиновника из аппарата правительства Саудовской Аравии. Стоимость часов марки Omega — 218 тысяч рублей. Кроме этого, из номера пропали пять тысяч рублей.

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