Участник «Машины времени» вспомнил легендарные московские бары

Участник популярной российской группы «Машина времени» Александр Кутиков в беседе с «Мослентой» рассказал о легендарных московских барах.

«Помню, как на проспекте Калинина появилось множество самых разных заведений для развлечения и отдыха — кафе и баров. Их в Москве всегда не хватало, поэтому на вход постоянно были очереди», — поделился музыкант. Он подчеркнул: чтобы попасть туда без проблем, нужно было иметь особое знакомство или быть по-настоящему пронырливым.

«В таких кафе, в частности, проводились различные музыкальные мероприятия, с официальной музыкой не связанные. Здесь выступали группы, исполняющие рок-н-ролл и джаз. Они играли в кафе в гостинице "Молодежной", в "Метелице", на концерте "Времена года" в Парке Горького. Это было интересно», — поделился воспоминаниями Кутиков.

Артист отметил, что с 15 лет стал завсегдатаем таких музыкальных вечеринок. «Но одного заведения, которое бы я считал по-настоящему своим, у меня не было. В Москве единственное родное для меня место — это Патриаршие пруды. Были, есть и останутся. Я до сих пор, если пробки позволяют, приезжаю сюда. Останавливаюсь, стою некоторое время и дышу этим воздухом. Потом можно ехать дальше и работать», — признался он.

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