Участников массовой драки мигрантов в Москве выдворят из России

Иностранцев, участвовавших в массовой драке у метро «Кузьминки» в Москве, выдворят из России и запретят въезд в страну, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Кроме этого, по решению суда они будут оштрафованы. Уточняется, что запрет на въезд в Россию будет принят «в отношении ряда лиц».

В МВД добавили, что после драки в отделы полиции были доставлены 103 участника конфликта. В отношении них составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении правил пребывания в РФ. Также в полиции сообщили, что будет составлен еще ряд протоколов по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Массовая драка произошла в ночь на 13 июля на площади перед театром в районе метро «Кузьминки». Участниками конфликта стали мигранты из Киргизии и Таджикистана. Причиной инцидента могло стать ножевое ранение двух киргизов 11 июля в Химках, а также общее напряжение между двумя национальностями.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!