Участников массовой драки в Москве предложили депортировать
Часть задержанных во время массовой драки у станции метро «Кузьминки» в Москве стоит депортировать из России. Об этом в беседе с «Мослентой» заявила глава фонда «Развитие миграции» Гулзина Маматахунова.
«Меня эта ситуация не то что злит, а просто они уже надоели, — сказала руководитель организации. — Нужно взять и депортировать 15-20 человек из тех, кто вчера был там. Возможно, так они задумаются о своем поведении».
По словам Гулзины Маматахуновой, собираться по несколько сотен человек и решать конфликты в драке — не выход. «Если на человека напали, если его порезали, нужно вызывать скорую помощь и полицию. Нападавшего, преступника можно посадить. Не надо собираться сотнями и устраивать балаган. А в итоге мы наблюдаем одну массовую драку, а теперь опасаемся продолжения беспорядков», — добавила она.
Глава фонда также отметила, что основная причина агрессивного поведения мигрантов — отсутствие воспитания в семьях. «У них нет наставлений дома, нет уважения ни к старшим, ни к другим людям, — продолжает Маматахунова. — Я уйгурка, но приехала сюда из Кыргызстана. Никто из моих родственников не пошел на эту драку, а здесь их сотни. Никому даже в голову не пришло. Мне неприятно, что наши земляки так себя ведут».
Массовая драка с участием мигрантов из Киргизии и Таджикистана произошла в ночь на 13 июля. По разным данным, задержано от 60 до 95 человек.
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