Участников массовой драки в Москве предложили депортировать

По словам Гулзины Маматахуновой, собираться по несколько сотен человек и решать конфликты в драке — не выход. «Если на человека напали, если его порезали, нужно вызывать скорую помощь и полицию. Нападавшего, преступника можно посадить. Не надо собираться сотнями и устраивать балаган. А в итоге мы наблюдаем одну массовую драку, а теперь опасаемся продолжения беспорядков», — добавила она.

Глава фонда также отметила, что основная причина агрессивного поведения мигрантов — отсутствие воспитания в семьях. «У них нет наставлений дома, нет уважения ни к старшим, ни к другим людям, — продолжает Маматахунова. — Я уйгурка, но приехала сюда из Кыргызстана. Никто из моих родственников не пошел на эту драку, а здесь их сотни. Никому даже в голову не пришло. Мне неприятно, что наши земляки так себя ведут».

Массовая драка с участием мигрантов из Киргизии и Таджикистана произошла в ночь на 13 июля. По разным данным, задержано от 60 до 95 человек.

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