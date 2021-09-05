Ученые из Москвы разработали собственную технологию печати органов

Студенты-старшекурсники и преподаватели московского вуза РХТУ имени Менделеева разработали собственную технологию 3D-печати искусственных органов. Об этом сообщает издание «Москва. Северо-Запад».

Один из авторов научных трудов, кандидат технических наук Павел Цыганков объяснил, что в 3D-модели преобразуются полученные на компьютерном томографе трехмерные изображения органов, нуждающихся в замене. «При этом, мы модернизировали бюджетный 3D-принтер под специальный гель для печати изделий сложной формы», — пояснил он.

Данный гель также является авторской разработкой столичный ученых. Его сделали на основе бурых водорослей. Уточняется, что благодаря своему составу, сделанные на основе геля имплантаты не будут отторгаться организмом.

Ранее стало известно, что с 2022 года еще четыре категории пациентов с онкологическими заболеваниями начнут получать препараты, закупленные за счет города в рамках московской программы борьбы с раком. Речь идет о людях с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

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