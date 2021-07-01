Ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) дали долгосрочный прогноз по развитию пандемии коронавируса в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Согласно их подсчетам, новый пик заболеваемости COVID-19 в столице ожидается уже осенью, в сентябре текущего года.

«Прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3-1,6 раза больше числа активных больных на втором пике», — заметил глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки специальной математической модели Алексей Боровков.

По его словам, в случае, если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой модели, то число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, а примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если же будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число больных составит 280 тысяч человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября.

29 июня сообщалось, что новый тип мошенничества появился в Москве на фоне распространения коронавируса и введения санитарно-эпидемиологических правил и ограничений. Кроме поддельных сертификатов о вакцинации, злоумышленники начали делать фейковые QR-коды для доступа в рестораны

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