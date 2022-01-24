Учителям и воспитателям Подмосковья поднимут зарплаты

В Подмосковье учителям и воспитателям детских садов назначат ежемесячную прибавку к зарплате. Об этом сообщает телеканал «360°» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Уточняется, что на сегодняшний день в Подмосковье работает около 50 тысяч учителей, 40 тысяч воспитателей и 20 тысяч младших воспитателей, которых в народе называют нянечками. Доплаты будут назначены уже с января. Учителям школ и воспитателям детсадов каждый месяц будут дополнительно начислять по пять тысяч рублей к зарплате. Младшим воспитателям назначат доплату в 2,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что большинству россиян пообещали повысить зарплату в наступившем году.