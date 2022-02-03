В Москве школьник пырнул ножом мужчину в попытке защитить мать

В Москве девятилетний мальчик напал с ножом на мужчину в попытке защитить свою мать. Об этом сообщило агентство «ФАН».

Инцидент произошел вечером в среду, 2 февраля. В гости к женщине зашел знакомый. В какой-то момент между ними возник конфликт, мужчина начал избивать хозяйку квартиры. Перепуганный школьник схватил нож и пырнул им обидчика матери в область поясницы.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Мужчину прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства и причины инцидента в настоящий момент уточняются.

Ранее школьник пырнул отца ножом в грудь при попытке защитить мать.