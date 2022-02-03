Сегодня в 18:16
1 мин.

В Москве школьник пырнул ножом мужчину в попытке защитить мать

Новости /
В Москве школьник пырнул ножом мужчину в попытке защитить мать
Фото: Depositphotos

В Москве девятилетний мальчик напал с ножом на мужчину в попытке защитить свою мать. Об этом сообщило агентство «ФАН».

Инцидент произошел вечером в среду, 2 февраля. В гости к женщине зашел знакомый. В какой-то момент между ними возник конфликт, мужчина начал избивать хозяйку квартиры. Перепуганный школьник схватил нож и пырнул им обидчика матери в область поясницы.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Мужчину прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства и причины инцидента в настоящий момент уточняются.

Ранее школьник пырнул отца ножом в грудь при попытке защитить мать.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.