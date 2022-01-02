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Украшенные новогодними игрушками деревья в Москве впечатлили россиян

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Украшенные новогодними игрушками деревья в Москве впечатлили россиян
Фото: Ирина Шилова в сообществе «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Деревья на Красной площади, украшенные новогодними игрушками, впечатлили россиян. Снимок выложили в Facebook-группе «Москва Моя».

Фото веток с разноцветными шарами на фоне Храма Василия Блаженного оценили в комментариях. «Такая красота! Утащу себе», «Очень симпатично», «Как же красиво и необычно!», «Новогодняя открытка», — удивились пользователи сети. Одна из комментаторов сравнила игрушки на деревьях с «молодильными яблочками». Кого-то снимок натолкнул на признание в любви Москве.

Один из юзеров добавил, что сейчас на месте пустой площади на снимке уже работает новогодняя ярмарка. «Вчера гуляла мимо этих красивых деревьев. Они находятся между ГУМом и Красной площадью», — назвала точную локацию другая комментатор.

Ранее россиян удивил дизайн новогодних украшений на одной из московских улиц. Мнения пользователей сети по поводу праздничной декорации разделились.

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