Уличные музыканты в Москве потребовали от полиции вернуть им инструменты

Накануне, 30 августа, музыканты собрались у ОВД Арбат, где им обещали вернуть инструменты, но в итоге ничего не выдали. По словам артистов, им удалось отследить, как инструменты и колонки были перевезены из отдела полиции в Управу района Арбат.

31 августа музыканты собрались прийти к местной управе и снова попытаться забрать аппаратуру.

Ранее сообщалось о том, что ролик с выступлением уличной скрипачки в Перове вызвал споры у москвичей. На кадрах видно, как девушка исполняет на электрической скрипке песню Frozen американской певицы Мадонны. Некоторые москвичи отметили, что музыкант может мешать жителям соседних домов.

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