Умер актер фильмов «Покровские ворота» и «Небеса обетованные»

В Москве в возрасте 71 года умер актер Михаил Бычков, известный по ролям в фильмах 1980-1990 годов. Об этом в четверг, 6 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, артист праздновал Новый год с семьей в квартире на Дмитровском шоссе. После праздника пожилые супруги пошли к себе домой и легли спать. Позднее жена актера обнаружила супруга без признаков жизни и вызвала скорую и оперативные службы. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины по естественным причинам.

Известно, что Михаил Бычков снимался в таких знаменитых фильмах, как «Дерсу Узала» (1975), «12 стульев» (1976), «Кин-дза-дза!» (1986), «Убить Дракона» (1988), «Небеса обетованные» (1991). В его послужном списке также 70 спектаклей в Театре на Малой Бронной, участие в операх и балетах.

Ранее в возрасте 86 лет умер писатель, общественный деятель, сопредседатель Союза писателей России Альберт Лиханов.