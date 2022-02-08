На прихожанку подмосковного храма во время молитвы упала льдина

В подмосковном городе Сергиев Посад на 65-летнюю прихожанку местного храма во время молитвы упала льдина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, в находящейся на территории Духовской церкви Свято-Троицкой Сергиевой Лавры сейчас идет ремонт, поэтому женщина молилась снаружи — у стены, где захоронены мощи православных святых. Когда женщина кланялась, снег со льдом упал с крыши и накрыл ее с головой.

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