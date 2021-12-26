Управляющую компанию поймали на майнинге криптовалюты за счет москвичей

Управляющую компанию (УК) одного из жилых домов в московском Одинцове поймали на майнинге криптовалюты за счет жильцов. Об этом пишет Telegram-канал «Москва. Городские новости».

Главный инженер установил ферму в подвале одного из домов, оборудовав ее шумоизоляцией и интернетом. Все устройства были подключены к электрощитку дома, в связи с чем за работу фермы приходилось платить местным жителям. Когда москвичи поняли, что их обманывают, они расторгли договор с УК и сменили все замки, а сам «фермер» не успел вывезти все оборудование, в связи с чем был разоблачен.

Ранее в центре Москвы у бизнесмена под видом криптовалютной сделки украли более одного миллиона долларов.