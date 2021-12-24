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Упряжка Санта-Клауса пролетела над Москвой

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Упряжка Санта-Клауса пролетела над Москвой
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в течение пятницы, 24 декабря, раздаст детям подарки по всему миру, пролетела над Москвой. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), передает ТАСС.

«Санта-Клаус прилетел в Москву около 14:15 по времени Оттавы (22:15 мск)», — пишет издание.

До этого Санта посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Сахалинскую области, Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область и Якутию.

В начале декабря сообщалось, что средняя стоимость на услуги Дедов Морозов в Москве подорожала. Цена на услуги аниматоров в столице составляет около 2200 рублей за час.

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