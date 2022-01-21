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Урбанист нашел для мавзолея Владимира Ленина новое применение

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Урбанист нашел для мавзолея Владимира Ленина новое применение
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Урбанист Андрей Иванов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что нашел новое применение для мавзолея Владимира Ленина. Он предложил создать здесь музей жертв политических репрессий, но только после выноса тела вожда мировой революции. Такое заявление он сделал на фоне призыва депутата Сергея Митрохина захоронить Ленина рядом с родственниками.

«Архитектор Евгений Асс предложил в случае выноса тела Ленина из мавзолея сделать там музей памяти жертв политических репрессий. С этим я очень согласен, это было бы крайне уместно», — отметил в разговоре Иванов.

Он также добавил, что такое место потенциально было бы очень востребовано обществом. Сейчас мавзолей — это такое мемориальное здание, с помощью которого можно просвещать, заключил эксперт.

Ранее москвичи поделились своими воспоминаниями о походах в Мавзолей.

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