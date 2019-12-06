Ушедший из Москвы бобер вернулся с семьей

Бобер, покинувший летом район Бесединского моста в Москве-реке, обзавелся семьей и вернулся на зимовку. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Москвич.

Увеличение численности бобров также отметили специалисты Мосэкомониторинга, сообщает агентство «Москва». По их словам, бобров уже трое, что говорит о хорошем состоянии воды в главной артерии столицы. Сейчас грызуны строят жилище и запасаются едой на зиму.

Сообщается также, что на сайте Мосэкомониторинга вскоре можно будет наблюдать за бобрами в режиме онлайн.

В июле москвичей попросили не подкармливать бобров из-за возможных проблем с пищеварением у животных. По словам специалистов, бобры питаются водной, прибрежно-водной и древесно-кустарниковой растительностью и сами способны добывать себе еду.

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