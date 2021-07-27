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Уснувшего на лавочке москвича обокрали на десятки тысяч рублей
Фото: Pedro Nunes / Reuters
Москвич, заснувший на лавочке в районе Хамовники, лишился кошелька с банковскими картами и деньгами. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГУ МВД.
Сообщается, что мужчина выпивал алкоголь в одном из дворов на улице Плющихе. В какой-то момент он уснул, а проснувшись, обнаружил кражу портфеля с документами, деньгами и кошельком.
Злоумышленника уже нашли, на него заведено уголовное дело за кражу.
Ранее в июле сообщалось, что учительница из Москвы украла более миллиона рублей у родителей школьников. Свои действия она объяснила низкой зарплатой.
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