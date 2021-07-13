Уставшая от мусора в подъезде москвичка нашла способ проучить соседей

Жительница Москвы устала, что соседи никогда не выкидывают мусор в мусоропровод, и решила проучить их. Об этом пишет Telegram-канал «Что там в Москве?».

Москвичка решила распотрошить пакет, нашла квартиру и вывалила содержимое мешка с мусором перед дверью, приклеив рядом чек из ресторана с адресом.

В марте пожилая жительница Москвы пошла выносить мусор и спасла соседа с веревкой на шее, свисающего с лестницы. Москвичка подхватила молодого человека и позвала на помощь. На крик прибежал ее зять и перерезал веревку. Позже сосед пришел в себя, осознал произошедшее и ушел, не дождавшись скорой помощи.

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