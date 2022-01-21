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Устроившей откровенную фотосессию возле мечети в Москве заинтересовалась полиция

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Устроившей откровенную фотосессию возле мечети в Москве заинтересовалась полиция
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Москвичкой, устроившей откровенную фотосессию в нижнем белье на фоне Соборной мечети в Москве, заинтересовалась полиция. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

По версии следствия, группа нарушителей вблизи Выползова переулка, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечетью, публично совершила действия, которые выражали явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Сообщается, что подозреваемая в ближайшее время будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий. Также следствием будут допрошены иные лица, принимавшие участие в съемке, и их действиям будет дана правовая оценка.

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