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Устроивший скандал в московском автобусе дагестанец объяснил свой поступок

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Устроивший скандал в московском автобусе дагестанец объяснил свой поступок
Фото: Виктор Лисицын / РИА Новости

Уроженец Дагестана, который ранее устроил скандал в одном из столичных автобусов, записал видеообращение и объяснил свой поступок. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

29-летний Шугаиб Болатукаев, заявил, что защищался таким образом от нападок пассажиров. По его словам, пожилые пассажиры автобуса оскорбили его религию и нацию, в связи с чем начался конфликт. На нужной Болатукаеву остановке слишком быстро закрылись двери, и он попросил водителя снова открыть их, но получил отказ в грубой форме.

«Я не хотел задеть русских, я хотел задеть нацистов, которые не любят мусульман», — заявляет мужчина на видео. Известно, что после того, как ролик появился в сети, в отношении Болатукаева возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено агрессивное поведение мужчины в общественном транспорте. Он потребовал остановить автобус в неположенном месте и, получив отказ, начал материться.

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