Утечка хлора произошла рядом с жилыми домами под Москвой

В подмосковном Железнодорожном произошла утечка хлора в ночь на среду, 11 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в промзоне на Промышленной улице повредились 300-литровые бочки с жидким транспортным хлором. На пике превышение содержания вещества в воздухе доходило до 59,9 миллиграмма на кубический метр при норме в 0,03 миллиграмма.

Место утечки находится в 700 метрах от ближайших жилых домов. Сотрудники оперативных служб засыпали и обработали хлор специальными растворами. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее, 19 мая, стало известно, что женщина в бане на юго-западе Москвы отравилась парами хлора. После посещения бани москвичка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Медики госпитализировали ее с ожогами гортани и диагнозом «ингаляционное отравление парами хлора».

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