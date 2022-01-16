Утренний «душ» из грязного снега напомнил россиянам о бандитах 90-х
В Telegram-канале «Москва с огоньком» появилось видео, на котором из-под щеток снегоуборщика на россиян обрушивается волна грязного снега. В комментариях пользователи высказались об увиденном. Один из них вспомнил похожую ситуацию из 90-х.
«Утренний душ бывает разным», — так подписал ролик автор поста. Подписчики канала искренне удивились, почему управляющий машиной человек не догадался выключить щетку перед людьми или хотя бы посигналить им заранее. «Вам не угодишь: то снег не убирают, то убирают, да не так», — иронично заметил юзер.
«А если вдруг между путей в этот момент оказался бы камушек или арматуринка, водитель поехал бы в тюрьму», — заметил россиянин. «Вот это верно. У меня в середине 90-х товарищ так попал на деньги. Ехал на машине, обрызгал случайно девицу в центре. А девица была непростая. На следующий день его бандиты нашли. Пришлось шубейку новую девице купить за дорого. А грязненькую ему подарили. В утешение», — отреагировал на замечание другой участник дискуссии.
Большинство подписчиков канала сошлись во мнении, что такой поступок требует наказания — как минимум, в виде штрафа или увольнения.
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