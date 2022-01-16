Утренний «душ» из грязного снега напомнил россиянам о бандитах 90-х

В Telegram-канале «Москва с огоньком» появилось видео, на котором из-под щеток снегоуборщика на россиян обрушивается волна грязного снега. В комментариях пользователи высказались об увиденном. Один из них вспомнил похожую ситуацию из 90-х.

«Утренний душ бывает разным», — так подписал ролик автор поста. Подписчики канала искренне удивились, почему управляющий машиной человек не догадался выключить щетку перед людьми или хотя бы посигналить им заранее. «Вам не угодишь: то снег не убирают, то убирают, да не так», — иронично заметил юзер.