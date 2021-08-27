Уволившаяся уборщица оставила перед отъездом необычное послание

«Добрый вечер, у меня сегодня последний день работы. Я уезжаю в Кыргызстан. Паспорт закончился. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, любви, успехов. Вы хороший человек. Я вас люблю очень. Спасибо за все. И извините», — написала москвичке уборщица.

В комментариях подписчики сообщества пожелали ей удачи, а автор поста призналась, что обменялась с женщиной телефонами на случай, если они когда-нибудь встретятся в Киргизии. «Вдруг будет какая оказия покататься на склонах Тянь-Шаня? На самом деле, так и должны выглядеть нормальные отношения, ответственность к своему труду и взаимопонимание. На моей памяти — это впервые. Хорошо было бы в привычку войти», — написала москвичка.

Участники группы пожаловались, что с уборщицами в районе ситуация сложная, поэтому с особой теплотой местные жители вспоминают тех работниц, с которыми получилось установить хорошие отношения. «У нас была уборщица на работе из Киргизии. Такая хорошая девочка! Когда она появилась, русского не знала, мы ей переводили и оставляли записки в переводчике. После ее отъезда теперь окна мою сама. Лучше нее никого нет. Она там вышла замуж, родила мальчика. Я за нее очень рада!» — написала одна из комментаторов.

При этом пользователей сети озадачили извинения уборщицы в послании. Москвичка призналась, что сама не до конца понимает, в чем их причина, однако вспомнила, что работница не всегда могла выйти на смену, например из-за болезни, и извинилась из вежливости.

Ранее москвичка рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются в работе и в жизни московские дворники. Пользователи не разделили ее сочувствия к мигрантам.

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