Уволившаяся уборщица оставила перед отъездом необычное послание
Жительница столицы рассказала о необычном и трогательном послании уборщицы, работавшей в ее доме. Женщина уволилась и решила вернуться на родину, но перед этим отправила москвичке сообщение. История была опубликована в Facebook-группе «Наш Гагаринский».
«Сегодня написала наша уборщица. Она работала последний день. Надеюсь, завтра мне не придется искать новую уборщицу по району. Приятно, когда все идет гладко, как и положено. Спасибо за теплые слова, и они взаимны!» — написала автор поста и приложила скриншот с сообщением.
«Добрый вечер, у меня сегодня последний день работы. Я уезжаю в Кыргызстан. Паспорт закончился. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, любви, успехов. Вы хороший человек. Я вас люблю очень. Спасибо за все. И извините», — написала москвичке уборщица.
В комментариях подписчики сообщества пожелали ей удачи, а автор поста призналась, что обменялась с женщиной телефонами на случай, если они когда-нибудь встретятся в Киргизии. «Вдруг будет какая оказия покататься на склонах Тянь-Шаня? На самом деле, так и должны выглядеть нормальные отношения, ответственность к своему труду и взаимопонимание. На моей памяти — это впервые. Хорошо было бы в привычку войти», — написала москвичка.
Участники группы пожаловались, что с уборщицами в районе ситуация сложная, поэтому с особой теплотой местные жители вспоминают тех работниц, с которыми получилось установить хорошие отношения. «У нас была уборщица на работе из Киргизии. Такая хорошая девочка! Когда она появилась, русского не знала, мы ей переводили и оставляли записки в переводчике. После ее отъезда теперь окна мою сама. Лучше нее никого нет. Она там вышла замуж, родила мальчика. Я за нее очень рада!» — написала одна из комментаторов.
При этом пользователей сети озадачили извинения уборщицы в послании. Москвичка призналась, что сама не до конца понимает, в чем их причина, однако вспомнила, что работница не всегда могла выйти на смену, например из-за болезни, и извинилась из вежливости.
Ранее москвичка рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются в работе и в жизни московские дворники. Пользователи не разделили ее сочувствия к мигрантам.
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