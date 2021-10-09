Уволившийся из-за увлечения БДСМ учитель прокомментировал случившееся
Учитель Георгий Заносов, уволившийся из Московской центральной художественной школы (МЦХШ) из-за своего увлечения БДСМ, назвал произошедшее дискриминацией. Комментарий преподавателя опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Источник опубликовал один из роликов Заносова, на которых он рассказывает, как стать абьюзером и заставить партнера «отдать всего себя». Аналогичные видео обнаружили в соцсетях преподавателя родители учеников. После этого они подали жалобы в администрацию образовательного учреждения и другие инстанции, включая Роспотребнадзор.
Педагог заявил, что полиция забрала его из школы и вывела из здания с сопровождением, «как преступника». Заносов подчеркнул, что воспитание детей является задачей родителей, цель учителя при этом — исключительно донести знания о собственном предмете.
Поэтому, по словам педагога, он публиковал видео о БДСМ в открытых аккаунтах. «Я не хочу жить ни двойной жизнью, ни тройной. Это и есть дискриминация, собственно», — заключил Заносов.
До этого учитель заявил, что самостоятельно уволился после скандала с жалобами родителей, чтобы его не начали обвинять в чем-то еще, например, в домогательствах. Кроме того, Заносов рассказал, что в отделении полиции его заставили писать объяснительную о том, где и с кем он живет и чем занимается.